In un significativo sviluppo, il numero 10 di Downing Street ha affermato con decisione che non ci sono stati coinvolgimenti da parte di funzionari governativi riguardo alla decisione di interrompere il procedimento penale contro due cittadini britannici accusati di spionaggio per conto della Cina. Questo annuncio segue la sospensione del processo da parte del Crown Prosecution Service (CPS), previsto per questo mese.

I soggetti coinvolti, Christopher Cash, ex collaboratore di deputati conservatori, e il suo associato Christopher Berry, affrontavano gravi accuse legate allo spionaggio. Entrambi gli uomini hanno categoricamente negato tali accuse, rivendicando la propria innocenza durante tutta la vicenda.

La decisione di interrompere il processo

Il 15 settembre, il CPS ha annunciato che non procederà con il caso, suscitando ampie speculazioni sulle motivazioni dietro questa decisione. Rapporti del Sunday Times e del Telegraph suggeriscono che il crollo del processo sia stato parzialmente causato dalla riluttanza del governo a etichettare la Cina come un nemico nelle testimonianze fornite dai funzionari di sicurezza.

Risposta del governo

In risposta a queste accuse, il portavoce del Primo Ministro ha prontamente respinto tali affermazioni, dichiarando inequivocabilmente che non c’è stata alcuna partecipazione di ministri o funzionari governativi nel processo decisionale relativo al processo. Ha ulteriormente chiarito che questa dichiarazione si estende a tutti i funzionari coinvolti.

Secondo il Sunday Times, lo scorso mese si è tenuta una riunione presieduta da Jonathan Powell, consigliere per la sicurezza nazionale del Primo Ministro. Durante questo incontro, è stato indicato che le prove del governo dipenderebbero dalla recentemente aggiornata National Security Strategy. È importante notare che questa strategia non classifica la Cina come un nemico, ma piuttosto come una sfida geo-strategica.

Implicazioni dell’Official Secrets Act

Cash e Berry erano sospettati di aver violato l’Official Secrets Act del 1911, che punisce la condivisione di informazioni ritenute utili a un nemico. Tuttavia, il portavoce del governo ha chiarito che le prove presentate nel caso non possono basarsi sulla prossima strategia del 2025, ma faranno riferimento alla politica del governo conservatore durante il periodo in cui si sono verificati i presunti reati, avvenuti tra il 2021 e l’inizio del 2023.

Inoltre, il segretario stampa del Primo Ministro ha respinto le affermazioni secondo cui il governo avrebbe soppressione di prove o limitato le testimonianze dei testimoni, etichettando queste accuse come infondate. È stato anche notato che l’Official Secrets Act è stato successivamente aggiornato dalla National Security Act, che si concentra di più su attività maligne piuttosto che nominare esplicitamente un nemico.

Reazioni dal Parlamento

La conclusione repentina del processo non è passata inosservata in Parlamento. Il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, ha espresso il proprio disappunto riguardo all’esito e sta valutando la possibilità di avviare un’azione penale privata. Inoltre, il Ministro della Sicurezza, Dan Jarvis, ha manifestato una profonda delusione per l’assenza di un processo, riconoscendo anche le minacce in corso poste dallo spionaggio cinese.

Implicazioni politiche

Nell’ambito politico, le reazioni sono state miste. Membri di spicco del Partito Laburista hanno elogiato l’ex leader laburista per il suo attivo coinvolgimento nella situazione, nonostante le critiche esistenti. Questo cambiamento di sentimenti tra il centro-sinistra ha sollevato sopracciglia, in particolare tra varie organizzazioni di sviluppo.

Il segretario alla Difesa, John Healey, ha confermato le manovre politiche riguardanti la questione in un’intervista con POLITICO durante la conferenza laburista, evidenziando le intricate dinamiche in gioco in seguito al crollo di questo processo di spionaggio.

I soggetti coinvolti, Christopher Cash, ex collaboratore di deputati conservatori, e il suo associato Christopher Berry, affrontavano gravi accuse legate allo spionaggio. Entrambi gli uomini hanno categoricamente negato tali accuse, rivendicando la propria innocenza durante tutta la vicenda.0