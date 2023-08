Messa in un bar di Maui per le vittime degli incendi alle Hawaii

Maui, 14 ago. (askanews) – Circa 150 fedeli si sono ritrovati a messa per pregare in un bar alle Hawaii dopo che la loro chiesa è stata distrutta dall’incendio di Maui. Il pastore Arza Brown ha detto che “molte persone hanno dovuto uscire da Lahaina, e si sono rifugiati in questa zona per scappare dalla distruzionee stare con amici o in rifugi”.

Gli incendi che hanno devastato l’isola di Maui, nell’arcipelago americano delle Hawaii, hanno ucciso oltre 90 persone, ha annunciato sabato il governatore dello Stato, John Green, avvertendo che questo bilancio potrebbe ancora peggiorare. morti”. “Continuerà ad aumentare. Vogliamo che le persone siano preparate per questo”, ha aggiunto.