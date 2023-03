Il messaggio di Giorgia Meloni per la festa del papà

La dedica al compagno, ma non solo, del premier Giorgia Meloni per la festa del papà: "Auguri a tutti i papà"

Il 19 marzo è la festa del papà, e anche il premier Giorgia Meloni ha tenuto a ricordare tramite i propri canali social la ricorrenza postando una foto di lei ed il suo compagno Andrea Giambruno, giornalista di Tgcom 24, ritratti durante la festa di compleanno della loro figlioletta Ginevra. In questo giorno di festa dunque, da parte le polemiche su Genitore 1 Genitore 2, solo una dedica al compagno di una vita.

Il messaggio postato da Giorgia Meloni per la festa del papà

Per festeggiare la festa del papà il premier Giorgia Meloni ha deciso di postare sui social una foto con lei ritratta di spalle, mentre sorregge il ritratto di famiglia incorniciato con: lei, il compagno Andrea Giambruno e la loro figlia.

Come didascalia della foto, il premier scrive una toccante dedica al compagno: “Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile”.

Ecco il post di Meloni.