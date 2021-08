Messi al PSG, il papà conferma: “Leo partirà e oggi firmerà”

Messi arriva a Parigi: con il PSG l'accordo sembra ormai confermato. A dirlo è il papà del famoso fuoriclasse argentino.

Era apparso in lacrime, non era preparato all’addio. Parlava a stento, difficile salutare i colori blaugrana diventati splendenti e gloriosi grazie a un fuoriclasse senza precedenti. Per il Barça si chiude un capitolo importante, storico e indimenticabile. Ai tifosi resta rammarico e nostalgia ripensando alle glorie passate, vissute e celebrate.

Per lui inizia una nuova storia, lontano dalla capitale catalana che lo ha accolto e cresciuto. In conferenza stampa è la moglie a porgli un fazzolletto per asciugarsi il volto solcato dal pianto. Le voci sull’accordo tra Messi e il PSG erano già circolate, ma il campione aveva precisato che si trattava di “una possibilità. Diversi club sono interessati, ma al momento nulla è chiuso. Chiaramente ne stiamo parlando”: la conferma ora è arrivata dal papà Jorge.

Messi al PSG, il papà conferma

Era arrivato ragazzino, se ne va da uomo (e da campione): padre, marito e calciatore senza eguali, dopo 21 anni Lionel Messi lascia il Barcellona, dice “arrivederci” ai tifosi catalani (e non solo) e si prepara a una nuova avventura. Messi sbarca a Parigi e a confermarlo è proprio suo padre.

A “La Sexta”, canale televisivo spagnolo, il padre del calciatore, Jorge Messi, ha dichiarato: “Leo partirà e oggi firmerà per il Paris Saint Germain”.

Poco prima delle 13 di martedì 10 agosto, infatti, Lionel si è presentato all’aeroporto con moglie e figli, pronto a volare verso Parigi.

Messi al PSG, il papà conferma: l’accordo è stato trovato

Messi firmerà un biennale da 40 milioni netti a stagione, con un’opzione per un terzo anno. Sarebbe questo l’accordo trovato dal campione argentino. Il giocatore è atteso nel pomeriggio a Parigi e in serata effettuerà le visite mediche per il Paris Saint Germain.

La presentazione ufficiale dovrebbe tenersi mercoledì 11 agosto 2021, con una conferenza stampa in grande stile al Parco dei Principi.

Messi al PSG, la conferma del papà e le parole in conferenza stampa

“Parto ma tornerò, l’ho promesso ai miei figli. È molto difficile per me, tutta la mia vita è qui e non ero pronto a partire. Quest’anno ero convinto che saremmo rimasti a casa nostra, quello che più desideravamo. Ho sempre dato il massimo per questa maglia. Mi sarebbe piaciuto salutare in modo diverso perché sono grato per tutto l’affetto della gente. Farlo in campo, con un’ultima standing ovation”, ha commentato Messi nel corso della conferenza stampa.

Il calciatore argentino era giunto a scadenza di contratto. Alle difficoltà economiche del club, che avrebbero reso difficoltoso il rinnovo, si è aggiunto il tetto ai salari imposto dalla Liga, ma anche la necessità di ristabilire i bilanci dopo un grande indebitamento.

Ora a confermare l’accordo tra l’ex campione del Barcellona e l’ambiziosa società parigina è il grande di casa Messi, papà Jorge.