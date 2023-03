Home > Askanews > Messi festeggia il Mondiale a Buenos Aires: realizzo il mio sogno Messi festeggia il Mondiale a Buenos Aires: realizzo il mio sogno

Milano, 24 mar. (askanews) – E’ stata una grande serata allo stadio del River Plate a Buenos Aires, dove la nazionale argentina di calcio ha festeggiato davanti al suo pubblico la vittoria in Qatar a dicembre, in occasione della prima partita dopo aver conquistato la Coppa del Mondo. Un match contro Panama vinto per 2 a 0 con reti di Thiago Almada e Lionel Messi. Ma la vera festa è stata prima e dopo il match con giri di campo, danze e canzoni. E con la Coppa del Mondo da esporre con orgoglio al pubblico. Un momento davvero speciale per la stella della squadra, Lionel Messi, il capitano dell’Albiceleste che ha realizzato il suo sogno più grande. “Personalmente ho sempre sognato questo momento, poter festeggiare con voi, poter venire nel mio paese, l’Argentina, alzare la Coppa America e ora la Coppa del Mondo”, ha detto. Un sogno condiviso da tutta una nazione.

