Messi in Venezuela, folla di fan accerchia il bus dell’Argentina

Milano, 1 set. (askanews) – Un accerchiamento festoso per rendere omaggio a una leggenda del calcio. Il pullman della nazionale argentina a Caracas è stato letteralmente preso d’assalto dalla folla per vedere da vicino Leo Messi. Il campione del Paris Saint Germain si trova nella capitale venezuelana dove l’Albiceleste affronterà il Venezuela in un match per le qualificazioni ai mondiali di calcio del 2022.