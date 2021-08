Messi: “Pronto a vincere tutto al Psg con Neymar e Mbappé”

Parigi, 11 ago. (askanews) – Dopo le lacrime per l’addio al Barca, Leo Messi guarda avanti e si presenta ai tifosi del Paris Saint-Germain, pieno di fiducia e speranze. Giocherà con la maglia numero 30 e ha molto chiaro l’obiettivo a cui puntare.

“Credo che sia una squadra già fatta al di là degli ingaggi importanti di questa stagione. In questi ultimi anni questa squadra è andata molto vicino a vincere la Champions League, io posso aiutare ad ottenere il risultato con moltissima forza e determinazione.

L’ho detto molte volte il mio obiettivo e il mio sogno è vincere un’altra Champions e sono nel posto giusto per farlo” ha detto Messi in conferenza stampa.

In squadra con lui le due stelle Neymar e Mbappé che resterà al Psg come ribadito dal presidente Nasser Al-Khelaifi.

Per il debutto di Messi non c’è ancora una data, ma i tifosi parigini non aspettano altro che vederlo scendere in campo.

“Voglio tornare ad allenarmi, incontrare i compagni e lo staff tecnico per iniziare questa nuova tappa”.

Di Verratti l’attaccante argentino ha detto: “È un fenomeno. Può essere l’Iniesta del Psg”.