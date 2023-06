Messi sceglie gli Usa, giocherà con l'Inter Miami: spagnoli delusi

Roma, 8 giu. (askanews) – Risveglio amaro per la Spagna. Su tutti i giornali c’è la notizia che Lionel Messi non tornerà a “casa”. L’attaccante argentino 35enne ha trascorso le ultime due stagioni al Paris Saint-Germain, dopo essersi trasferito dal Barcellona nel 2021. Ora ha annunciato che firmerà per l’Inter Miami, squadra della Major League Soccer, scegliendo gli Stati Uniti come prossima destinazione; nessun ritorno quindi al Barcellona o partenza per l’Arabia Saudita come si vociferava.

“Ho preso la decisione di andare a Miami, non ho chiuso al 100%, forse c’è ancora qualcosa da fare, ma ho deciso di continuare il percorso lì” ha rivelato la stella del calcio.

“Ho avuto offerte da altre squadre europee ma non le ho nemmeno valutate perché la mia idea era quella di andare al Barcellona o se no, non potendo andare al Barcellona, penso sia arrivato il momento di lasciare il calcio europeo, soprattutto dopo aver vinto la Coppa del Mondo, che era quello che mi serviva per chiudere la mia carriera da questa parte”.

Messi ha parlato anche di motivi personali ha detto che “è arrivato il momento di vivere il calcio in modo diverso” e godersi “di più la vita quotidiana”… “Con la stessa voglia di vincere e di fare le cose bene, ma con più calma”.

Una notizia accolta con gioia dalla comunità argentina negli Stati Uniti, ma nella patria di Messi, c’è un po’ di amarezza come in Spagna.

“Avrei voluto che andasse a Barcellona per il modo in cui la gente lì lo tratta, più di ogni altra cosa – dice un venditore di Buenos Aires – lì ha vinto tutto. Come dicono gli altri, non c’è posto come casa, sei a casa e ti senti a tuo agio. Ma trattandosi di Messi, si troverà a suo agio ovunque, perché è il benvenuto ovunque”.