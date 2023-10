Messico, Acapulco devastata dall'uragano Otis, almeno 27 morti

Roma, 27 ott. (askanews) – Alcuni grattacieli sembrano bombardati; edifici smembrati, senza parti di muro. Acapulco, in Messico, nelle immagini dall’alto, è devastata dal passaggio dell’uragano Otis che ha ucciso almeno 27 persone.

Ha toccato terra come tempesta di categoria 5, mandando in frantumi finestre, sradicando alberi e interrompendo le comunicazioni e i collegamenti stradali; la rinomata località balneare è ancora senza elettricità. “È un caos totale. È indescrivibile, non ho parole per esprimere quello che sto vedendo – dice Jose, proprietario di un ristorante – non ho mai visto nulla di simile in vita mia. Acapulco è distrutta. Le strade, l’acqua, l’elettricità, se vedete la spiaggia, è una discarica”.

I mezzi di soccorso cercano di liberare le strade di accesso alla città, intasate da fango e alberi. I negozi sono vuoti, sono stati saccheggiati.