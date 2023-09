Messico, battuto il record per il più grande "quesillo"

Roma, 1 set. (askanews) – Festa a Pijijiapan, nello stato meridionale del Chiapas, in Messico, dove è stato battuto il Guinness World Record per la più grande “palla” di formaggio filante.

Con un peso di 558 kg, il tradizionale “quesillo” ha superato i 350 kg richiesti per battere il primato, poiché non c’erano dei precedenti. La palla di formaggio, nota anche come “queso di Oaxaca”, è stata creata con il lavoro di 80 operai e circa 6.000 litri di latte.

Questo formaggio tipico a pasta filata è originario della cittadina omonima ed assomiglia un po’ alla nostra mozzarella. Si presenta come una specie di gomitolo fatto da filamenti di pasta, è semi-molle e viene utilizzato su piatti della tradizione, dai nachos alle enchiladas.