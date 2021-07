Messico: Ceruti (Lega), 'dolore per morte Michele Colosio, si faccia presto chiarezza'

Milano, 13 lug. (Adnkronos) – "Esprimo sgomento, rammarico e dolore per la morte di Michele Colosio, il volontario bresciano che a San Cristobal de Las Casas in Messico gestiva importanti progetti di volontariato. Fatti come questi non dovrebbero mai accadere e sono ancor più tristi quando coinvolgono persone che mettono la propria vita al servizio degli altri.

Mi auguro si faccia al più presto chiarezza su quanto accaduto all'altro capo del mondo". Così in una nota il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti.