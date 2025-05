Messico, giornalista freddato in strada ad Acapulco

Acapulco, 16 mag. (askanews) – Agenti di polizia sorvegliano il corpo del giornalista José Carlos Gonzalez Herrera, noto sui social media come “Phoenix”, dopo essere stato freddato in strada ad Acapulco, in Messico.

Herrera, “citizen journalist” che gestiva la pagina Facebook “El Guerrero Opinion ciudadana” (“L’opinione cittadina dello Stato di Guerrero”), che pubblica notizie e satira locali, è stato assassinato nel centro della città, secondo quanto riportato dalla polizia.

Acapulco, sulla costa pacifica del Messico, è stata colpita da violenze legate alle bande della criminalità organizzata che si contendono le redditizie rotte del narcotraffico.