Messico, giornalista in diretta contro i no vax: “Massa di imbecilli, mettetevi quella mascherina”

Il giornalista messicano Leonardo Schwebel perde la pazienza mentre è in diretta e attacca i no vax: "Siete una massa di imbecilli"

Messico, un giornalista perde la pazienza e attacca in diretta i no vax: l’accaduto

Leonardo Schwebel, conduttore del notiziario tv messicano Telediario Guadalajara, ha davvero perso il controllo durante una diretta televisiva.

Schwebel si è lanciato in una concitata filippica contro i no vax, attaccandoli per il loro comportamento irresponsabile.

Messico, un giornalista perde la pazienza e attacca in diretta i no vax: l’attacco

“Smettetela di frenare il mondo intero. Massa di imbecilli, mettetevi quella dannata mascherina sul viso!” Questo il duro attacco del giornalista al popolo no vax, fatto guardando fisso nella telecamera di fronte a sè e diventato in breve tempo virale.

Messico, un giornalista perde la pazienza e attacca in diretta i no vax: un passo indietro

Nei giorni successivi alla sfuriata, una volta ritrovata la giusta calma, Leonardo Schwebel ha provato a spiegare il suo attacco d’ira in un’intervista: “L’importante è che le posizioni favorevoli e contrarie abbiano aperto il dibattito: è importante discutere della questione. A volte devi gridare perché le persone capiscano. Se l’avessi detto normalmente, se avessi detto “signore, per favore, per favore, metta la mascherina, vi chiedo per favore, credetemi”, non sarei qui con voi oggi.”