Messico, mongolfiera prende fuoco: due morti

Tragedia in Messico. Una mongolfiera ha preso fuoco nel sito archeologico di Teotihacan. Il bilancio è di due vittime.

Tragedia in Messico. Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita per un incendio su una mongolfiera nel sito archeologico di Teotihuacan.

Terribile tragedia in Messico. Una mongolfiera ha preso fuoco nell’area del sito archeologico di Teotihuacan, una delle principali attrazioni turistiche del Paese. Il bilancio è di due morti e una terza persona rimasta ferita. “I passeggeri sono saltati giù dalla mongolfiera” ha spiegato in una nota il governo dello Stato del Messico. Una donna di 39 anni e un uomo di 50 anni sono morti, mentre una minore ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto e la frattura al femore destro.

La dinamica dell’incendio

Non è ancora chiaro se le due vittime e la minore ferita appartenessero alla stessa famiglia e quanti passeggeri fossero presenti a bordo. La mongolfiera si è schiantata in un campo del comune di Teotihuacan, dove diversi tour operator offrono un volo in mongolfiera sul sito celebre archeologico, a circa 70 km a nord-est di Città del Messico, a partire da circa 150 dollari.