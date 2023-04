Messico, sette persone uccise in un parco acquatico: tra le vittime anche un ...

Sette persone sono state brutalmente uccise da un gruppo armato che, nella giornata di sabato 15 aprile, ha fatto irruzione nel parco acquatico della Palma, nello stato di Guanajuato, in Messico. A riferirlo sono state le autorità di Cortazar. Le vittime sono tre donne, tre uomini e un bambino di sette anni. Una persona è rimasta gravemente ferita. Il proprietario del parco acquatico ha dichiarato che “soggetti armati” sono improvvisamente entrati intorno alle 16-30 per “perpetrare l’attacco“. Gli aggressori hanno fatto irruzione nel parco e si sono diretti verso un gruppo di persone, hanno saccheggiato un’attività commerciale e portato via le telecamere di sicurezza.

Un video pubblicato dal sito di notizie Debate Noticias ha mostrato i corpi delle vittime a terra, con diverse persone che correvano velocemente per cercare di ripararsi dalla sparatoria. Il parco acquatico è situato vicino ad un campus universitario. Lo stato industriale di Guanajuato è diventato uno dei più violenti del Messico, a causa della guerra tra i cartelli narcos di Jalisco Nuova Generazione, il più potente del Paese, e Santa Rosa de Lima.