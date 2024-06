Messico: Sheinbaum è la prima donna in 200 anni presidente del paese

Città del Messico, 3 giu. (askanews) - Claudia Sheinbaum è ha ottenuto una una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Messico e diventa la prima donna presidente del Paese, succedendo al suo mentore e leader uscente Andres Manuel Lopez Obrador. Benchè non sia concluso lo spoglio de...

Città del Messico, 3 giu. (askanews) – Claudia Sheinbaum è ha ottenuto una una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Messico e diventa la prima donna presidente del Paese, succedendo al suo mentore e leader uscente Andres Manuel Lopez Obrador. Benchè non sia concluso lo spoglio delle schede elettorali, la vittoria è ormai sicura e Sheinbaum ha ringraziato i suoi elettori dicendo: “Sono grata anche perché per la prima volta in 200 anni di repubblica, diventerò la prima donna presidente del Messico” ha detto la candidata del partito Morena, scienziata del clima ed ex sindaco di Città del Messico.

“E come ho già detto in altre occasioni, non sono arrivato da solo, siamo arrivate tutte, con le nostre eroine che ci hanno regalato la nostra patria, con i nostri antenati, le nostre madri, le nostre figlie e le nostre nipoti” ha aggiunto.

Sheinbaum ha anche annunciato che Xòchitl Galvez e Jorge Àlvarez Maynez l’hanno già chiamata per congratularsi con lei. Ha detto che il suo governo sarà onesto, senza corruzione, né impunità e sarà un governo ispirato all’austerità repubblicana.

Grande festa per lei dai sui sostenitori che la hanno acclamata a gran voce.