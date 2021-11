Messico, sparatoria in spiaggia tra narcos di bande rivali: due morti

In Messico una sparatoria in spiaggia tra due gruppi di narcos avversari porta alla morte di due persone e al ferimento di un turista.

In un resort caraibico di Cancun, in Messico, una sparatoria tra narcos rivali ha terrorizzato i bagnanti presenti sulla spiaggia. Stando a quanto è stato riportato dalla stampa messicana, le due bande criminali rivali avrebbero iniziato a sparare ad altezza d’uomo provocando la morte di due persone.

Anche un turista, secondo il quotidiano El Universal, sarebbe rimasto ferito.

Molte sono state le testimonianze dell’accaduto pubblicate sui social dai turisti presenti in spiaggia. In un video postato dallo statunitense Mike Sington, si vedono le molte persone che in costume da bagno tentano di scappare e ripararsi dal pericolo.

“Tutti correvano dalla spiaggia e dalle piscine – ha raccontato il turista – Il personale ci ha spinti in stanze nascoste dietro le cucine”.

Purtroppo non si tratta di un’eccezione per il Messico. Solo due settimane fa due blogger di viaggi, una statunitense ed una tedesca, erano state uccise in un episodio analogo verificatosi a Tulum, a sud di Puerto Morelos.

In Messico tornano dunque a riviversi i tempi peggiori della sua recente storia, quella fatta di regolamenti di conti e guerre per il predonominio del territorio da parte dei narcotrafficanti. Dal 2006 ad oggi, la guerra della droga messicana ha provocato oltre 300mila vittime.