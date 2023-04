Messico, terremoto di magnitudo 5.8: non ci sono vittime

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 si è verificata in Messico, con epicentro nello stato meridionale di Guerrero. La scossa è stata avvertita in alcune zone di Città del Messico, ma non ha fatto scattare l’allerta sismica. “Terremoto di magnitudo 5,8. Localizzato a 36 chilometri a nord-ovest di Tecpan, Guerrero, a una profondità di 10 chilometri” ha riferito l’agenzia. La scossa è stata registrata alle 22.55 locali, ovvero le 6.55 italiane.

Non sono stati segnalati danni o vittime

“È stato registrato un terremoto con percezione in alcune zone di Città del Messico. Sono stata informata dal Centro di comando, controllo, calcolo, comunicazione e contatto con i cittadini (C5) che la magnitudo non ha giustificato l’attivazione dell’allerta sismica” ha dichiarato Claudia Sheinbaum, sindaco della capitale messicana. Non ci sono state segnalazioni di nessun tipo su eventuali vittime, feriti o danni.