A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, al posto dell’acqua santa nella fonte battesimale c’era un’altra sostanza, probabilmente dell’acido diluito, sicuramente ustionante.

Lo zio e padrino della bambina si è accorto dell’acido

In chiesa si stava celebrando il battesimo di una bambina di otto mesi. Ad accorgersi dell’errore, appena prima che la festa si trasformasse in tragedia, è stato il padrino della piccola, ovvero lo zio, che la stava tenendo in braccio. La gocce, prima di essere versate come da tradizione sulla testa della bimba, hanno toccato le mani dello zio, che ha subito avvertito il bruciore.

L’uomo ha dato un colpo alla conchiglia per interrompere il rito, ma una piccola quantità di acido è comunque caduta sul collo della bambina, che è stata immediatamente portata dalla famiglia al Policlinico di Messina. Subito dopo la visita, la piccola è stata dimessa.

Perché c’era dell’acido durante il battesimo?

La Gazzetta del Sud ha ricostruito quanto successo. Un ministrante avrebbe trovato in bagno una bottiglia quasi vuota, contenente solo poche dita di liquido trasparente. Credendo si trattasse di acqua, il ragazzo l’ha riempita e l’ha portata al fonte battesimale.

I presenti hanno chiamato i Carabinieri, che sono arrivati in un secondo momento, ma la bambina sta bene e i genitori hanno deciso di non sporgere denuncia.

