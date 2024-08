Messina: assessore Volo, 'da medico atteggiamento discutibile su gesso con cartone'**

Palermo, 8 ago. (Adnkronos) – "L'atteggiamento del medico di Pronto soccorso dell'ospedale di Patti" che ha usato il cartone per ingessare la gamba di un paziente "è stato discutibile sul piano professionale" e sulle "scelte adottate". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute della Regione siciliana Giovanna Volo, incontrando la stampa dopo l'attività ispettiva all'ospedale di Patti. "Dall'indagine interna che immediatamente l'Asp di Messina ha avviato e che poi è stato verificato dalla Commissione individuata e inviata ieri è emerso che, fondamentalmente, le responsabilità di maggiore consistenza sono da attribuirsi a delle scelte fatte dal medico di guardia", prosegue l'assessore Volo. "Soprattutto è venuto fuori che la decisione di costruire questo presidio non era confacente a quello che era il danno riportato dalla caduta del paziente – dice ancora – Una cosa che mi preme sottolineare è che nella cartella clinica non c'era assolutamente traccia della proposta fatta di essere avviati al Pronto soccorso di Milazzo e naturalmente non c'era nessuna risposta in senso negativo del paziente, perché in alcuni casi il trasferimento ad altro presidio è una misura importante. E laddove si rifiutasse va registrato e fatto firmare perché sia ben chiaro le responsabilità che si assume con il rifiuto". La Procura di Patti ha aperto una indagine conoscitiva, al momento senza indagati.