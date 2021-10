Matteo Messina Denaro, al Tg2 le immagini del boss latitante in un video del 2009: la "primula rossa" della mafia è in un suv azzurro ad Agrigento

Matteo Messina Denaro in prima serata al Tg2: le immagini del boss latitante in un video del 2009 e mostrate durante l’edizione serale del 30 settembre stanno facendo il giro del mondo dopo che la testata pubblica le ha mostrate in esclusiva.

Le immagini di Messina Denaro al Tg2: il suv azzurro e il boss nell’abitacolo

In quei frames, catturati da una telecamera di sicurezza posizionata lungo una strada in territorio di Agrigento, in un suv si vede distintamente il boss mafioso che è latitante dal 1993 e su cui pendono condanne giudiziarie pesantissime, non ultima quella del 2020 all’ergastolo per le stragi del ‘92.

Dopo il flop in Olanda ecco le immagini di Messina Denaro mostrate dal Tg2

Secondo quanto riportato dal servizio quelle immagini, le più recenti in assoluto del super latitante dopo il buco nell’acqua di poco tempo fa con un suo sosia-turista in Olanda, risalirebbero al 2009.

Sono le più recenti di sempre le immagini di Messina Denaro mostrate dal Tg2

E quelle immagini sono le uniche in possesso degli investigatori, da quando Matteo Messina Denaro è ricercato in ogni angolo del paese e del pianeta. Il video fa parte del voluminoso fascicolo nella disponibilità operativa degli investigatori della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.