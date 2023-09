Messina Denaro: arrivati al cimitero i parenti del boss, si attende la salma

Castelvetrano, 27 set. (Adnkronos) – Le prime ad arrivare al cimitero di Castelvetrano (Traoani) sono state le sorelle del boss Matteo Messina Denaro, Bice e Giovanna, con la nipote, l'avvocata Lorenza Guttadauro, nonché tutore del capomafia fino alla sua morte. Il cimitero è presidiato da decine di uomini delle forze dell'ordine, da Carabinieri a Polizia e Guardia di Finanza che tengono lontani i giornalisti. Non è ancora arrivata la figlia del boss, Lorenza Alagna. Non ci saranno funerali ma la salma verrà tumulata direttamente al cimitero in un momento privato. Arrivato anche il cognato del boss Vincenzo Panicola, marito della sorella Patrizia, che è in carcere. Anche l'altra sorella, Rosalia, è detenuta. Al cimitero anche il fratello del boss Salvatore Messina Denaro.