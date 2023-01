Messina Denaro: Bindi, 'successo storico, non abbassare la guardia'

Roma, 16 gen.

(Adnkronos) – “Finisce la trentennale latitanza dell’ultimo esponente di rilievo della mafia stragista, protagonista di crimini efferati e depositario di importanti segreti sulle strategie eversive dei corleonesi, regista del cambio di passo di cosa nostra, tornata a inabissarsi per esercitare il suo potere criminale in modo meno cruento ma non meno pervasivo e devastante". Così Rosy Bindi.

"L’arresto di Matteo Messina Derano è un successo storico nella lotta a Cosa Nostra, rafforzato dalla coincidenza con l’arresto trent’anni fa di Totò Riina.

Ed è frutto di un incessante e raffinato lavoro investigativo della procura di Palermo, concluso oggi dagli uomini del Ros, coordinati dal Procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia. Come Bernardo Provenzano anche il boss di Castelvetrano è stato catturato in una clinica privata di Palermo. Un dato che ci deve interrogare sulla vasta e significativa rete di connivenze e sostegni nel mondo delle professioni, delle imprese, della pubblica amministrazione su cui Matteo Messina Denaro ha potuto contare, non solamente per potersi curare in questi ultimi mesi ma per esercitare nella sua lunga latitanza il controllo del territorio e gestire da super latitante affari, ricchezze, relazioni".

"Lo straordinario risultato di oggi non ci deve far abbassare la guardia, le mafie restano un avversario potente, capace di condizionare pesantemente l’economia e la politica da Sud a Nord del Paese”.