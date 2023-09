Messina Denaro: cimitero blindato a Castelvetrano in attesa dell'arrivo salma boss

Messina Denaro: cimitero blindato a Castelvetrano in attesa dell'arrivo ...

Castelvetrano, 27 set. (Adnkronos) - Cimitero blindato a Castelvetrano (Trapani) dove è attesa a breve la salma del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto lunedì notte all'ospedale dell'Aquila. La bara, come stabilito dalla Questura di Trapani, non attraverserà la c...