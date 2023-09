Messina Denaro: decine di giornalisti e operatori tv assiepati davanti al cimitero

Castelvetrano, 27 set. (Adnkronos) - Decine di giornalisti e operatori tv sono assiepati davanti all'ingresso del cimitero di Castelvetrano, sistemati dietro una transenna, per l'arrivo della salma del boss Matteo Messina Denaro. Le forze dell'ordine stanno presidiando da ieri sera tu...

Castelvetrano, 27 set. (Adnkronos) – Decine di giornalisti e operatori tv sono assiepati davanti all'ingresso del cimitero di Castelvetrano, sistemati dietro una transenna, per l'arrivo della salma del boss Matteo Messina Denaro. Le forze dell'ordine stanno presidiando da ieri sera tutta la zona. La salma del boss è entrata accompagnata dai suoi parenti che ora sono all'interno per la tumulazione. Non èprevista alcuna funzione religiosa.