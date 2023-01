Messina Denaro: Foti, 'Borsellino e Falcone sempre faro Governo'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Oggi è un grande giorno per l'Italia con l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. È la vittoria dello Stato. Il pensiero va ai tanti magistrati e uomini delle Forze dell'Ordine che in questi anni hanno perso la vita nella lot...

Roma, 16 gen.

(Adnkronos) – "Oggi è un grande giorno per l'Italia con l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. È la vittoria dello Stato. Il pensiero va ai tanti magistrati e uomini delle Forze dell'Ordine che in questi anni hanno perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata. Un ringraziamento va ai Ros, di cui il comandante Dalla Chiesa fu generale, ai carabinieri del Gis e dei comandi territoriali della Legione Carabinieri Sicilia. Questo Governo avrà sempre come faro della propria azione politica l'esempio di eroi come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone".

Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.