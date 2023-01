Il boss Matteo Messina Denaro nomina come legale la sua nipote Lorenza Guttadauro.

Ecco chi è e perché è stata scelta per fargli da avvocato difensore.

Messina Denaro, il boss nomina come legale la nipote

Si chiama Lorenza Guttadauro, ed è la nipote del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Lei stessa è rimasta meravigliata per la nomina:

“Sono rimasta sorpresa anche io dalla nomina ricevuta da Matteo Messina Denaro, le dico la verità, non me l’aspettavo. Sono sincera”

È stata nominata dal capomafia di Castelvetrano dopo il suo arresto avvenuto ieri mattina, con una telefonata informale, “in cui mi veniva comunicata la scelta del cliente”.

Chi è Lorenza Guttadauro, la nipote di Matteo Messina Denaro

Lorenza Guttadauro è la figlia di Filippo Guttadauro e Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di Castelvetrano.

Sposata con Luca Bellomo, si ritrova il marito in carcere, nel 2014, con l’accusa di essere l’ultimo ambasciatore del padrino di Castelvetrano.

Come avvocato difensore è stato il legale della zia Anna Patrizia, altra sorella di Messina Denaro, e del fratello Francesco, arrestati con l’accusa di essere il braccio operativo del capomafia.

Finora Messina Denaro ha avuto solo legali d’ufficio. Nel frattempo, anche il medico del boss, Alfonso Tumbarello, è stato arrestato.

La nipote: “indecisa sulla nomina a legale di Matteo Messina Denaro”

“Diciamo che sono ancora in attesa. Ora devo capire se questa nomina riguarda anche gli altri procedimenti in corso“, replica così la nipote Lorenza Guttadauro, “Non so ancora se lo rappresenterò anche in quel processo“.

Si riferisce alla prima udienza all’aula bunker di Caltanissetta, prevista il 19 gennaio, che vede imputato Messina Denaro per le stragi mafiose del ’92.