Messina Denaro: La Russa, 'vittoria Stato ma no ad abbassare la guardia&...

Messina Denaro: La Russa, 'vittoria Stato ma no ad abbassare la guardia&...

Messina Denaro: La Russa, 'vittoria Stato ma no ad abbassare la guardia&...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Non si può mai considerare battuta la mafia", l'arresto di Matteo Messina Denaro "è una vittoria dello Stato, un successo clamoroso ma non è la chiusura di un cerchio, non si può abbassare la guardia". Così il p...