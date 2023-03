Messina Denaro, la sorella Rosalia decide di rimanere in silenzio

La scena muta della consanguinea e presunta complice di Matteo Messina Denaro, la sorella Rosalia decide di rimanere in silenzio

Una Messina Denaro che tace, la sorella del boss mafioso Rosalia decide di rimanere in silenzio. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere di fronte al Gip che a interrogava. Il giudice per le indagini preliminari Alfredo Montaldo ha preso atto della decisione procedurale della donna nella sede del previsto interrogatorio di garanzia nel carcere di massima sicurezza Pagliarelli di Palermo.

Rosalia Messina Denaro è assistita dall’avvocato Daniele Bernardone dopo il suo arresto avvenuto venerdì scorso con l’accusa di associazione mafiosa. Come spiegano i media a casa della sorella del boss stragista erano stati ritrovati numerosi pizzini e diverse lettere ricevute dal fratello durante la latitanza. La donna si era anche lamentata con i carabinieri del Ros ed aveva avuto un moto d’ita pronunciando questa parole: “Ma ancora continuate a prendervela con noi? Non vi basta quello che ci avete fatto?”.

Il “no comment” sullo scatto d’ira

Il legale della donna non ha voluto commentare quelle frasi ed ha detto che “sono aspetti che non attengono la difesa”. Questo per aggiungere poi che ogni considerazione su quelle dichiarazioni è “prematura vista la fase del tutto preliminare delle indagini”. L’avvocatessa Bernardone ha anche spiegato che la sua assistita si trova “in un buone condizioni, compatibilmente con la sua situazione”.