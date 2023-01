Messina Denaro, la vicina della casa con il bunker: "Mai notato nulla, sembravano brave persone"

Parla la vicina di casa della famiglia che ospitava il secondo covo di Messina Denaro: frequentava quelle persone ma non si è mai accorta di nulla

Campobello di Mazara (TP).

Parlano i vicini del covo di Messina Denaro. Una donna residente nella casa vicina all’abitazione nella quale è stato trovato oggi il secondo bunker del boss mafioso ha dichiarato: «Mai notato nulla di strano, sembravano brave persone. Ci sono stata spesso».

Chi era la famiglia che ospitava il bunker del boss

L’intestatario dell’abitazione che nascondeva il secondo covo del capomafia si chiama Enrico Risalvato: l’uomo è stato indagato e poi assolto nel 2001 dall’accusa di associazione mafiosa.

Parliamo di un’abitazione a due piani situata in via Maggiore Toselli, a circa 300 metri dal primo covo, individuato invece a poche ore dopo la sua cattura. La vicina commenta della famiglia dell’uomo: «Li conosco, stanno vicini a me. Mi sembrano brave persone, quello che è successo oggi mi sembra un sogno, […] tutta questa storia mi sembra esagerata».

Le indagini che hanno condotto al secondo covo

Arrivativi grazie all’analisi di alcuni dati catastali, gli investigatori del Gico della Guardia di Finanza sono definitivamente riusciti a localizzare il covo grazie all’incrocio di informazioni provenienti dallo screening catastale e dalla capillare attività informativa e investigativa. Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui Messina Denaro nascondeva i documenti più segreti, oltre ai soldi contanti utilizzati presumibilmente in questi anni di latitanza: attesi maggiori dettagli dal sopralluogo della Scientifica.