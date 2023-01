Messina Denaro, Meloni a Palermo: "È un giorno storico, di festa"

Palermo, 16 gen. (askanews) – “È una giornata storica e un giorno di festa, un giorno in cui diciamo che la mafia si può battere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando alla stampa fuori dalla Procura di Palermo, dove si è recata per incontrare i magistrati e i militari impegnati nell’inchiesta e nelle indagini che hanno portato alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo una latitanza durata 30 anni.

“Oggi è un giorno di festa per gli uomini e le donne che nel silenzio hanno dedicato la loro vita a questo – ha sottolineato Giorgia Meloni – siamo portati a ricordare chi si sacrifica con il sacrificio più estremo ma ci sono tante persone che sacrificano tutta la loro esistenza per questo obiettivo”.

“Non abbiamo vinto la guerra alla mafia ma questa era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata – ha precisato – mi piace immaginare questo come il giorno in cui viene celebrato il lavoro di queste donne e questi uomini, è una proposta che farò.

Ed è un giorno di festa per me, che ho cominciato l’avventura che mi porta verso la presidenza del Consiglio dei ministri dalle macerie di via d’Amelio. E sono fiera del fatto che il primo provvedimento del governo sia stato di confermare il carcere duro perché, se oggi non corriamo rischi dopo l’arresto di Messina Denaro di regimi carcerari meno rigidi, è perchè quell’istituto voluto da Falcone e Borsellino è stato difeso dal governo”.

“Non penso che la lotta alla mafia debba essere un tema divisivo, chi lo fa fa un favore alla criminalità organizzata- ha aggiunto la premier – è una battaglia che dobbiamo condurre tutti insieme: il governo, la politica e lo Stato devono sostenere chi si occupa di questo. È quello che il governo ha fatto dal primo provvedimento e spero si voglia lavorare insieme se ci si crede davvero, io ci credo. Io sono disposta a lavorare con tutte le persone di buona volontà su questo punto”.