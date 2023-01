Messina Denaro, Meloni a Palermo: lo Stato c'è, combatte e vince

Palermo, 16 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in visita alla Procura di Palermo ha voluto ringraziare personalmente gli investigatori che con il loro lavoro hanno reso possibile l’arresto, dopo 30 anni di latitanza, del super boss della mafia Matteo Messina Denaro.

“Ci avete regalato una grande giornata – ha detto – siamo entusiasti, fieri. Siamo convinti che queste giornate vadano celebrate perché lo Stato c’è, combatte e vince”.

“Però – ha proseguito la premier – se non fosse per la dedizione alla quotidianità del vostro lavoro silenzioso, del quale non si ha contezza nella quotidianità dei cittadini, questi risultati non arriverebbero. Allora, chiaramente, a nome del governo e dell’Italia, voglio ringraziarvi. Penso che noi ricordiamo sempre le vittime, gli eroi che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata e ricordiamo, forse non con la stessa attenzione, quelli che tutta la vita l’hanno spesa per raggiungere questi risultati.

Il segnale della mia presenza qui oggi era semplicemente per dire grazie, a nome del governo, per questa incredibile giornata e grazie ovviamente a tutte le persone che voi rappresentate che non sono qui ma che hanno lavorato con voi perché questo obiettivo storico fosse raggiunto. L’Italia è fiera di voi e il governo vi ringrazia, davvero”.