Il legale Calogero Montante è stato minacciato di morte durante una telefonata fatta da un amico di Matteo Messina Denaro. L’uomo era stato nominato d’ufficio per difendere il boss nel processo per le stragi, ma aveva rifiutato l’incarico.

Matteo Messina Denaro, minacce al legale d’ufficio dopo la rinuncia: “Vuoi morire?”

“Perché non hai difeso Matteo? Sono un suo amico, vuoi morire? Perché non hai difeso Matteo” – sono queste le frasi che l’avvocato Calogero Montante si era sentito pronunciare con insistenza al telefono dopo che aveva deciso di rifiutare l’incarico come difensore d’ufficio del boss mafoso nel processo delle stragi. La telefonata anonima era arrivata alle 14:02 di sabato 11 Marzo sul cellulare dell’avvocato che ha deciso di denunciare.

La denuncia e l’analisi dei tabulati

Subito dopo la telefonata minatoria, Calogero Montante si era recato presso il commissariato di Polizia per sporre denuncia. Da quel momento, gli agenti hanno immediatamente dato il via alle operazioni di indagine, iniziando con il vaglio dei tabulati telefonici. Sull’accaduto sta lavorando la squadra mobile di Agrigento.