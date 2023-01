Messina Denaro, ritrovata l'auto vicino al terzo covo

Le indagini sul super boss Matteo Messina Denaro proseguono.

È stata infatti rivenuta vicino al suo terzo covo la sua auto, un’Alfa Romeo Giulietta di colore nero. Il covo del latitante è situato a Campobello di Mazara, in via San Giovanni.

Come si è arrivati al ritrovamento del veicolo

Stando a quanto riporta PalermoToday gli agenti sono arrivati all’Alfa Romeo tramite una chiave che era contenuta in un borsello appartenuto al boss e trovato in seguito all’arresto. Questa chiave, associata ad un codice è stata fondamentale per gli investigatori per ricostruire gli spostamenti della macchina. Ciò è stato reso possibile attraverso un’intelligenza artificiale. Da qui si è arrivati al primo covo di Vicolo San Vito.

Dal ritrovamento del terzo covo all’arresto dell’autista

Ad ogni modo con il ritrovamento anche del terzo covo che dopo alcuni controlli era risultato vuoto – si legge ancora – sono state estese le indagini attraverso l’ausilio del georadar. Vicino al terzo covo è situata anche l’abitazione dell’autista del boss Giovanni Luppino, anche lui arrestato nei giorni scorsi.

Il GIP di Palermo ha affermato che per quanto riguarda quest’ultimo è “necessario un approfondimento investigativo sul rinvenimento dei numerosi pizzini dal contenuto opaco, che potrebbero schiudere lo sguardo a nuovi scenari”. Ha infine aggiunto: “Trattandosi di un soggetto a stretto contatto con il noto latitante può senz’altro presumersi che egli sia custode di segreti e prove che farebbe certamente sparire se lasciato libero”.