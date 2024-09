Messina Denaro: tumulata nella tomba di famiglia la madre del boss, funerali vietati**

Palermo, 6 set. (Adnkronos) – E' stata tumulata questa mattina, come apprende l'Adnkronos, nella tomba di famiglia, Lorenza Santangelo, la madre 88enne del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'anziana donna è morta ieri nell'abitazione della figlia Giovanna nel centro di Castelvetrano, dove si era trasferita lasciando la casa di via Alberto Mario, nel quartiere Badia. Moglie del boss Francesco Messina Denaro, morto da latitante e il cui corpo venne fatto trovare già pronto per la bara in aperta campagna, Lorenza Santangelo è sempre rimasta in ombra e non è mai stata coinvolta in inchieste giudiziarie. Non si è mai dissociata né dal marito né dal figlio, il capomafia arrestato nel gennaio del 2023 dopo 30 anni di latitanza e morto un anno fa. Il questore di Trapani Giuseppe Peritore ha vietato i funerali pubblici. Per questo motivo, questa mattin la donna è stata tumulata nella tomba di famiglia a Castelvetrano, alla sola presenza dei familiari più intimi.

Il boss mafioso era molto legato alla madre. Tanto è vero che ha voluto dare il nome Lorenza alla figlia nata nel 1996 dalla relazione con Francesca Alagna. La ragazza ha vissuto per alcuni anni a casa della nonna prima di andare via.