Messina Denaro: Verini (Pd), 'sostenere indagini su stragi e rete attorno a boss'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Con la morte di Messina Denaro occorre sostenere gli sforzi della magistratura per indagare, scoprire e disvelare le reti, i meccanismi, le complicità che hanno reso possibile la sua latitanza. Anche la commissione parlamentare Antimafia può e deve svolgere un ruolo incisivo per illuminare aspetti delle stragi di quegli anni, che videro protagonista il boss mafioso: complicità, connessioni, regie e menti 'politiche'. Questo è un dovere primario dello Stato: è dovuto alle vittime delle stragi ed è necessario per colpire le mafie, oggi più pericolose che mai per la gestione del narcotraffico, dell’usura, per la penetrazione nell’economia legale e nella finanza". Così a Radio Radicale il senatore Walter Verini, capogruppo del Pd nella commissione Antimafia.