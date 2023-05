Messina, incendio all’Annunziata: si ipotizza un corto circuito

Paura a Messina: all’Annunziata è scoppiato un imponente incendio – probabilmente provocato da un corto circuito – all’interno di un’abitazione. Secondo quanto riferito dalle autorità, non ci sono vittime né feriti.

Messina, incendio all’Annunziata: paura tra gli abitanti

Sono stati attimi di grande terrore quelli vissuti dai cittadini che risiedono nel quartiere nord dell’Annunziata, a Messina, nella giornata di martedì 16 maggio. All’interno di una palazzina ubicata in vico Saponara, è improvvisamente divampato un violento incendio. Le fiamme hanno danneggiato un appartamento e la terrazza adiacente.

Nonostante il drammatico incidente e la paura provata dai residenti, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco intervenuti sul posto non hanno segnalato la presenza di vittime o feriti. Anche il proprietario dell’appartamento danneggiato, infatti, è stato tratto in salvo e risulta illeso.

Si ipotizza un corto circuito

A seguito del rogo, un’alta colonna di fumo si è stagliata verso il cielo, sovrastando il quartiere nord dell’Annunziata. La densa colonna di fumo nero è stata a lungo ben visibile anche da una grande distanza mentre la puzza di bruciato si è rapidamente diffusa nelle aree limitrofe alla zona interessata dall’incendio.

In vico Saponara, si sono prontamente recati i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per domare le fiamme. Al momento, le cause che hanno determinato l’originarsi del fuoco non sono ancora state svelate con certezza ma si ipotizza che il rogo sia divampato per un corto circuito.