Miriam La Spada purtroppo non ce l’ha fatta. La 23enne era stata travolta da un’auto a Messina, mentre era in sella al suo scooter.

Messina, morta Miriam La Spada: la 23enne era stata travolta da un’auto

Miriam La Spada è morta in un incidente e i suoi organi verranno donati. La 23enne è stata travolta da un’auto mentre si trovava in sella al suo scooter, la sera del 24 maggio a Messina, rione Camaro. Accertata la morte cerebrale della giovane, dopo 10 giorni di tentativi di salvarle la vita. I medici del Policlinico purtroppo hanno dovuto comunicare ai genitori che non c’era più niente da fare. La famiglia ha deciso di donare gli organi.

Miriam La Spada travolta da un’auto a Messina

Miriam La Spada, la sera del 24 maggio, era in sella al suo scooter quando è stata travolta da un’auto guidata da un uomo e sbalzata contro un muretto. Il conducente, un 36enne, è scappato, mentre la ragazza, apparsa subito in gravissime condizioni, è stata portata al Policlinico in codice rosso. Sottoposta ad un intervento neurochirurgo, fino alla fine si è sperato riuscisse a sopravvivere, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il conducente dell’auto è accusato di omicidio stradale. Il 36enne guidava anche senza patente, che gli era stata revocata, ed era agli arresti domiciliari.