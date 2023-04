Messina, morto dopo un incidente in un cantiere dell'ospedale

Incidente sul lavoro con esito fatale a Messina, dove un uomo è morto dopo un incidente in un cantiere. Da quanto si apprende l’operaio era al lavoro presso il “Papardo” ed è deceduto mentre curava la manutenzione. La morte bianca, l’ennesima in Italia, è avvenuta stamattina dopo un incidente che si è verificato mentre la vittima lavorava in un cantiere all’ospedale “Papardo” di Messina. I media isolani spiegano che l’uomo era dipendente di una ditta che si sta “occupando di lavori di manutenzione della struttura ospedaliera”.

Morto dopo un incidente in un cantiere

Non è ancora chiara la dinamica del decesso e in quali circostanze l’uomo abbia perso la vita, alcuni media parlano di una caduta ma non ci sono fonti primarie. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile della questura ed assieme ai poliziotti sono giunti anche i soccorritori ed il personale Asl per gli adempimenti di Pg. Sulle morti bianche in Sicilia i sindacati sono sugli scudi.

L’allarme dei sindacati sulle morti bianche

Saveria Corallo, segretario generale Feneal UIL Siracusa, Nunzio Turrisi, segretario generale Filca Cisl Siracusa Ragusa, e Salvo Carnevale, segretario generale Fillea Cgil Siracusa hanno detto: “Non basta più il cordoglio e l’attendismo perché qualcuno possa pensare che sarà sempre compito di altri quello di affrontare un problema che va oltre i cantieri e i luoghi di lavoro. Siamo dinanzi a una questione di civiltà. I dati su infortuni e morti bianche continuano a essere inequivocabili e drammatici, come confermato dai dati INAIL”.