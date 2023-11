Messina: Università, nuova inchiesta su gestione Cuzzocrea

Palermo, 30 nov. (Adnkronos) – Nuova inchiesta della Procura di Messina sulla gestione Cuzzocrea dell'Università. I pm hanno iscritto diverse persone nel registro degli indagati dopo i rilievi mossi dall'Anac che segnalò "inadempienze e irregolarità negli appalti banditi dall'Università di Messina", come scrive la Gazzetta del Sud. Si tratta di bandi contestati dall'Autorità anticorruzione relativi alla gestione del precedente rettore Salvatore Cuzzocrea, costretto a dimettersi per un'altra indagine che lo riguarda. Gli appalti segnalati dall'Anac sui quali adesso indaga la Procura si riferiscono ai lavori per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell'Ateneo (importo di dieci milioni di euro); di restauro conservativo dei prospetti e riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario (importo complessivo 7.808.000 di euro); l'esecuzione dei lavori per la riconversione residenze universitarie in due plessi dell'Università (importo affidamenti euro 9.363.953 e di euro 8.419.316).