Mestre, 23enne morta dopo essere stata travolta da un treno

Ieri, 9 marzo, a Mestre una ragazza è stata travolta da un treno. Il macchinista non è riuscito a evitarla.

Ieri, 9 marzo, a Mestre una ragazza è stata travolta da un treno. Il macchinista non è riuscito a evitarla.

Mestre, ragazza travolta e uccisa da un treno

La 23enne originaria di Chirignago, provincia di Venezia, è stata travolta e uccisa da un treno. Il fatto è accaduto intorno alle 14.45 lungo la tratta ferroviaria che va verso Padova. In stazione si è recata la polizia ferroviaria per capire come sia accaduto il tragico incidente.

Leggi anche Riccione, 59enne muore dopo essere stato travolto da un treno

L’intervento della polizia ferroviaria

Da quanto ha fatto sapere la polizia la ragazza sarebbe scesa sui binari di sua spontanea volontà. Il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto. Al loro arrivo, i medici che hanno prestato soccorso alla 23enne, hanno confermato il decesso: la giovane è morta sul colpo.

Non ci sono dati che confermano l’ipotesi di suicidio. Soltanto le indagini potranno chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Indagini sull’accaduto

Il traffico sulla linea Venezia-Padova ha subito un forte rallentamento, come anche il traffico ferroviario del Nordest.

Da quanto si apprende dalla stampa del posto, incidente è avvenuto nell’area della Gazzera, nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre.

L’autorità giudiziaria ha fatto partire subito le indagini per chiarire se si tratti di un incidente o di suicidio.

Ti potrebbe interessare Ragazzo di 17 anni morto dopo essere stato travolto da un treno a Varese