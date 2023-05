Mestre, trovato un cadavere in un canale di Punta San Giuliano

Nel pomeriggio di oggi è stato ritrovato il corpo di un uomo in un canale di Punta San Giuliano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Ritrovato il cadavere di un uomo in un canale

Il ritrovamento è avvenuto oggi, 12 maggio a Mestre nella zona di Punta San Giuliano. Il cadavere è stato rinvenuto tra la sede dell’azienda dei Canottieri e quella della Marive. Non si conosce l’identità dell’uomo.

Corpo notato da passanti

Dei passanti hanno notato il corpo che galleggiava nel canale e hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto per effettuare le indagini. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Da quanto si apprende il corpo aveva un peso legato all’altezza della vita. Pare che si tratti di un uomo sui 50 anni.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando all’identificazione dell’uomo. Il cadavere aveva addosso i vestiti. Non si sa ancora per quanto tempo il corpo sia stato in acqua, tuttavia i tratti somatici dell’uomo sono riconoscibili. La polizia sta indagando sul caso e non ha escluso nessuna pista.

