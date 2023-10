Roma, 4 ott. (askanews) – “Attendiamo il lavoro della magistratura e dei tecnici per capire la dinamica, tutto fa pensare a un malore ma è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale, il guasto tecnico o altri fattori che a oggi non sono noti, attendiamo”.

Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti all’esterno dell’ospedale di Mestre dopo l’incidente del bus che ha causato la morte di 21 persone. Zaia ha detto che i “15 feriti sono ancora in ospedale”.