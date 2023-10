Mestre, Zaia: l'autista era esperto e il bus recentissimo

Roma, 4 ott. (askanews) – “Era un autobus elettrico, da quello che ci risulta era una macchina recentissima del 2022, l’autista era una persona esperta, per bene, super referenziato, si tratta di capire la dinamica; io spero che le immagini delle telecamere in strada e sul bus, se si sono salvate le immagini, e le testimonianze ci aiutino a capire cosa è successo perché non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di incidenti”.

Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti davanti all’ospedale di Mestre dopo la tragedia in cui hanno perso la vita 21 persone.