Met Gala 2023: perché alcune star si sono vestite da gatto?

Il Met Gala 2023 è finalmente andato in scena, con il tema A Line of Beauty. La mostra dedicata al designer immortale Karl Lagerfeld si è svolta al Metropolitan Museum. Da Naomi Campbell a Cara Delevigne, passando per Gigi Hadid e Jennifer Lopez: tantissime le star che hanno sfilato sul red carpet. I fan, però, si sono posti una domanda cruciale: perché alcuni Vip si sono presentati vestiti da gatto?

Met Gala 2023: l’omaggio a Choupette

Molte star si sono presentate al Met Gala 2023 vestite da gatto per omaggiare Choupette, l’amatissima gattina di Karl Lagerfeld. Da Jared Leto a Doja Cat, passando per Lil Nas X: in tanti si sono lasciati ispirare dall’amico a quattro zampe del grande stilista. E’ al peloso, infatti, che sono stati dedicati i dress code dell’evento di apertura e le mostre del Costume Institute di New York.

Met Gala 2023: Choupette ha conquistato la scena

Senza ombra di dubbio, le star vestite da gatto hanno conquistato la scena del Met Gala 2023. Choupette, che aveva un pelo bianchissimo e occhi di ghiaccio, ha vissuto una vita all’insegna del lusso ed è stato spesso associato all’immagine di Karl Lagerfeld. E’ per questo che tanti Vip hanno optato per una mise a tema.