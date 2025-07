Meta acquista una quota del 5% di EssilorLuxottica

Milano, 9 lug. (askanews) – Meta ha acquistato ha acquistato una quota di minoranza in EssilorLuxottica. Secondo l’agenzia Bloomberg, che cita fonti aziendali, la società proprietaria di Instagram e Facebook avrebbe acquistato il 5 per cento per un valore di circa 3 miliardi di euro del del colosso italo-francese di occhiali e lenti che controlla tra gli altri, marchi come Ray-Ban e Oakley.

L’ingresso del gruppo di Zuckerberg in EssilorLuxottica rafforza un’alleanza iniziata con una collaborazione nel 2019 per la produzione degli occhiali smart, un particolare modello di Ray-Ban dotati di fotocamera e casse, che permettono agli utenti di scattare foto e video, ascoltare la musica ed effettuare chiamate.

Per EssilorLuxottica l’accordo offre l’occasione di rafforzare la propria presenza nel mondo hi-tech.

Nelle scorse settimane EssilorLuxottica e Meta hanno annunciato Oakley Meta, una nuova categoria di Performance AI Glasses che combinano l’intelligenza artificiale avanzata di Meta con il design di Oakley.