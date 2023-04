Meta: azienda, invieremo a Siae richiesta proroga accordo licenza**

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - "A dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a Siae un’ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di licenza". Lo afferma un portavoce di Meta, in una dichiara...

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – "A dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a Siae un’ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di licenza". Lo afferma un portavoce di Meta, in una dichiarazione in cui si spiega che "se Siae accetterà, potremo ripristinare la musica sulle nostre piattaforme nel corso delle trattative, garantendo così ad artisti e musicisti la piena tutela del diritto d'autore".

"Crediamo sia importante collaborare con l’industria musicale e nel valore della musica italiana, ci auguriamo di poter trattare con SIAE come già facciamo con altri titolari di diritti in Italia, come Soundreef" – conclude il portavoce.