Meta non rinnova l'accordo con Siae, via i brani dai social

Meta non rinnova l'accordo con Siae, via i brani dai social

Meta non rinnova l'accordo con Siae, via i brani dai social

Roma, 16 mar. (askanews) – Rivoluzione sui social. Meta non ha rinnovato l’accordo di licenza con Siae, la società di autori ed editori che detiene i copyright, e quindi inizierà a rimuovere alcuni brani italiani dai suoi media. L’annuncio è arrivato da un portavoce del colosso Usa. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE all’interno della nostra libreria musicale” ha detto.

La decisione avrà un impatto sui reels di Facebook e Instagram, sui feed e sulle stories. Su Facebook i contenuti non più disponibili verranno bloccati, mentre su Instagram silenziati, a meno che gli utenti non decidano di sostituire l’audio selezionando una traccia disponibile sul catalogo. I brani che non rientrano nel repertorio Siae continueranno a essere disponibili.

Una scelta “incomprensibile”, “che lascia sconcertati autori ed editori italiani”, ha commentato la Siae in una nota, spiegando che “non accetterà imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno dell’industria creativa italiana”. C’era una negoziazione in corso, sottolinea la Società Italiana degli Autori e Editori, affermando che era stata espressa piena disponibilità a sottoscrivere a condizioni trasparenti la licenza per il corretto utilizzo dei contenuti tutelati.