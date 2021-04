Metabolismo: come velocizzarlo per l’estate

Per stimolare il metabolismo in estate è necessario consumare alimenti che aiutino e un integratore a base di elementi naturali.

Quando si comincia una dieta, non sempre è possibile ottenere buoni risultati e spesso i sacrifici fatti non riescono a compensare. In molti casi, il problema potrebbe essere del metabolismo che non funziona nel modo giusto. Vediamo come riattivarlo e velocizzarlo in vista della stagione estiva.

Metabolismo

Quando si segue una dieta o si ha intenzione di perdere peso, magari in occasione dell’estate, bisogna anche pensare a come funziona il metabolismo in modo da capire se può aiutare nella lotta ai chili in eccesso. Il metabolismo è un processo che soddisfa le richieste energetiche grazie all’utilizzo dell’energia presente negli alimenti che si mangiano.

Con il termine metabolismo si fa riferimento a tutte le reazioni chimiche che avvengono nell’organismo e alla regolazione di queste reazioni che trasformano il cibo ingerito nell’energia necessaria alle cellule del corpo. Una energia utile per far funzionare le cellule nel modo giusto e mantenersi in vita. Il metabolismo funziona nell’organismo tramite due processi: anabolismo e catabolismo. Nel processo anabolico si fanno crescere organi e tessuti in modo da ripristinarli, mentre nel processo catabolico i lipidi, le proteine e i carboidrati sono degradati in modo da produrre maggiore energia.

Il metabolismo si rivela particolarmente importante per la salute in quanto permette di gestire il peso corporeo. Per capire se funziona in modo corretto, occorre fare una distinzione tra quello basale che è identificato con la sigla BMR e quello legato all’attività svolta dall’individuo, ovvero energetico.

Il metabolismo basale è ciò che consuma l’organismo quando si trova in una condizione di riposo e dipende da fattori quali sesso, età, ma anche problemi ormonali. Nel caso di metabolismo energetico si fa riferimento all’attività fisica e al fabbisogno calorico giornaliero di ognuno di noi.

Metabolismo: come velocizzarlo

Nel caso di metabolismo lento in previsione dell’estate e della forma fisica, vediamo come fare per stimolarlo nel modo migliore per essere pronti all’appuntamento con la spiaggia. Nel caso di metabolismo lento si va incontro a un aumento di peso e considerando l’inizio della stagione estiva non è il caso di farsi trovare impreparati.

Solitamente, secondo il parere degli esperti, sono le donne coloro che soffrono maggiormente di metabolismo lento e hanno bisogno di stimolarlo durante la stagione estiva. Sebbene il processo metabolico, come già visto, dipenda da svariati fattori, quali il sesso, l’età e anche lo stress, è possibile attivarlo e velocizzarlo.

L’idratazione è importantissima, ma in estate assume una rilevanza maggiore considerando anche che si suda spesso. Oltre all’acqua naturale, è possibile anche gustare altre bevande quali il tè verde, il guaranà oppure il succo d’aloe che è anche l’ingrediente di un integratore quale Aloe Vera Slim.

Si consiglia anche di consumare alimenti che stimolino il metabolismo in modo da sgonfiare la pancia. Tra questi cibi, il pesce, ricco d’iodio, i broccoli ricchi di antiossidanti e che depurano l’organismo, oltre agli agrumi che combattono i picchi glicemici. Il peperoncino, contenendo la capsaicina che stimola il metabolismo è utile da consumare. Si raccomanda di evitare i digiuni e fare diversi spuntini durante la giornata in modo da saziarsi.



Metabolismo: miglior integratore

Per velocizzare il metabolismo durante la stagione estiva, a una alimentazione attenta con cibi utili, è consigliabile abbinare il miglior integratore a base naturale che si trova in circolazione. Si tratta di Aloe Vera Slim, un prodotto a base naturale che aiuta a dimagrire, drena i liquidi in eccesso, oltre a bruciare i depositi di grasso a riposo.

Un integratore 100% naturale che stimola il processo metabolico bruciando i grassi anche in una situazione di riposo. Un metabolismo rapido è importante in quanto brucia le calorie, favorisce l’assimilazione digestiva. Inoltre, sazia diminuendo l’appetito ed evita di abbuffarsi ai pasti principali della giornata. Inoltre, ha proprietà depurative per il fegato, i reni e anche l’intestino. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim è un integratore della linea italiana Natural Fit e raccomandato sia dai consumatori, ma anche dagli esperti per le sue caratteristiche. Un prodotto che si basa su ingredienti naturali che non lasciano controindicazioni o effetti collaterali come:

Aloe vera: un ingrediente molto importante che drena i liquidi, migliora la funzionalità epatica e digestiva, stimola il processo metabolico regolando la motilità intestinale

un ingrediente molto importante che drena i liquidi, migliora la funzionalità epatica e digestiva, stimola il processo metabolico regolando la motilità intestinale Tè verde: un brucia grassi naturale che ha proprietà termogeniche, brucia le calorie in modo da raggiungere il peso forma in modo rapido.

Sono ingredienti che combinati insieme permettono di dimagrire e perdere peso, oltre a purificare le scorie in eccesso. Si consiglia di prenderne due compresse dopo i pasti insieme a dell’acqua in modo d’attaccare i cumuli adiposi e impedire che possano formarsi nuovamente.

Un integratore che si può ordinare soltanto sulla pagina ufficiale dal momento che non è reperibile nei negozi fisici oppure e-commerce, considerando la sua esclusività e originalità. Si compra collegandosi al sito, riempiendo il modulo con i dati e inviando l’ordine. Aloe Vera Slim è in vendita al costo di 49,99€ per 4 confezioni con spedizione gratis. Il prodotto si paga con Paypal, carta di credito oppure in contanti direttamente al corriere alla consegna.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.