Metabolismo lento: come accelerarlo per la prova costume

Il metabolismo lento si può aumentare con una sana alimentazione e attività fisica per essere perfetti per la prova costume, ormai dietro l'angolo.

Perdere peso, anche solo pochi chili, in questo periodo, ovvero poco prima della prova costume, è qualcosa che molti desiderano. Spesso non sempre è possibile a causa del metabolismo lento che va a incidere sulla forma fisica. Scopriamo come è possibile aumentarlo con i giusti rimedi e una corretta alimentazione.

Metabolismo lento e prova costume

Con la prova costume che si avvicina diventa fondamentale riuscire a perdere peso. In caso di metabolismo lento, il problema si complica dal momento che tornare in forma in tempo può essere alquanto complicato e difficile. Un metabolismo rallentato sicuramente non aiuta, anzi, rischia di rendere maggiormente difficile l’appuntamento con la spiaggia.

Avere un metabolismo rapido è importante in quanto permette di scindere ciò che si mangia in modo veloce ed efficace senza sentirsi troppo in colpa e riuscire così a essere in forma per la spiaggia. Sono diverse le persone che mangiano parecchio, ma non ingrassano proprio perché hanno un metabolismo rapido.

Un metabolismo lento, in vista della prova costume, non è facile dal momento che non aiuta nella lotta ai chili di troppo e permette di non arrivare nella giusta forma al momento della spiaggia e delle vacanze. ci sono poi alcuni fattori che vanno a incidere sul rallentamento del metabolismo, come una dieta non corretta, ma anche la sedentarietà.

Uno stile di vita attivo è il primo passo da compiere per riuscire ad avere un processo metabolico che sia rapido e permetta di tornare in forma in vista dell’estate e della prova costume. Ci sono alcuni rimedi e metodi che possono sicuramente aiutare a bruciare le giuste calorie e apparire in forma smagliante per l’estate.

Metabolismo lento: cosa fare

In caso di metabolismo lento, è bene cominciare a darsi da fare optando anche per dei suggerimenti e consigli da apportare nel proprio stile di vita che possano aiutare ad arrivare in forma nel modo migliore. Una dieta e una alimentazione corretta permettono di stimolare il metabolismo e quindi arrivare in forma smagliante per l’estate.

Le diete lampo o eccessivamente restrittive, da seguire poco prima di un evento o della prova costume, non sono mai indicate proprio perché comportano una serie di complicazione e di effetti collaterali al proprio organismo. I cinque pasti al giorno, compreso i due spuntini, sono fondamentali per dare energia e spezzare la fame che può cogliere durante il giorno.

Non bisogna poi dimenticare di aggiungere anche l’idratazione, quindi due litri di acqua al giorno, sono l’ideale per eliminare le tossine e accelerare il metabolismo lento. L’attività fisica, da praticare almeno 3-4 volte a settimana, permette di stimolare il processo metabolico permettendo così di assumere ogni alimento e digerirlo con facilità.

Ci sono poi una serie di alimenti che possono aiutare a risvegliare nel modo corretto il metabolismo lento e sono cibi adatti per essere in forma. Dalla frutta fresca passando per le verdure come gli spinaci o i broccoli, ma anche le spezie, le mele, le pere, sono tutti cibi da inserire nella propria dieta e alimentazione per essere in forma.

Metabolismo lento: integratore

In caso di metabolismo lento e quindi di difficoltà a tornare in forma, è bene aggiungere al proprio programma di alimentazione anche un integratore che possa stimolare il processo metabolico. Una formula come Spirulina Ultra permette, grazie ai suoi componenti, di ottenere ottimi risultati. Consigliato da esperti e consumatori, è in compresse e di origine italiana.

Efficace, come garantito dal Ministero della Salute. Possono assumerlo tutti per tornare in forma perché permette di bruciare le calorie anche nella fase a riposo, ridurre i grassi in eccesso e sopperisce al senso di fame regolando così l’appetito permettendo di non ingrassare eccessivamente e di aumentare il metabolismo aiutando così a dimagrire.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula di origine naturale dal momento che gli ingredienti al suo interno sono senza effetti collaterali e controindicazioni come l’alga spirulina che lavora in modo da bloccare le cellule adipose e la gymnema che permette di stimolare il metabolismo di lipidi e di carboidrati regolando così la fame e non eccedendo ai pasti.

Ne bastano fino a due compresse con un bicchiere di acqua da assumere poco prima dei pasti per tornare così in forma rapidamente.

Una formula come Spirulina Ultra non si ordina nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per l’esclusività e originalità. Bisogna compilare il modulo con i propri dati personali approfittando così della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento in contanti al corriere oppure con Paypal e carta di credito.

